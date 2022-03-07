Düzce'de AFAD ekipleri tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

Düzce'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından gönüllü vatandaşlara zorlu arama, kurtarma eğitimleri vererek parkurları tamamlayan gönüllülere sertifika verildi.

Deprem, sel, yangın gibi afet anı ve sonrasında arama kurtarma alanında gönüllü görev alacak vatandaşlar, AFAD iş birliğiyle teorik ve pratik eğitimler aldı.

Teorik eğitimlerde gönüllüler birey ve aileler için afet bilinci, liderlik, afet risklerini anlama ve azaltma, kişisel stres yönetimi ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler konularında online eğitim alırken, pratik eğitimlerde de uygulamalı olarak gönüllülere arama ve kurtarma, ilk yardım, yangın, barınma, afet psikolojisi, afet etiği, iletişim becerileri ve takım çalışması eğitimi verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 32 gönüllüye, AFAD ekipleri tarafından sertifikaları takdim edildi.