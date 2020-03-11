Düzce'de AFAD'ın afet farkındalık eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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Düzce'de AFAD'ın afet farkındalık eğitimleri sürüyor

6 saat önce

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Düzce'de AFAD'ın afet farkındalık eğitimleri sürüyor, System.String[]

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Valiliği koordinesinde, Düzce AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü iş birliğinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik hazırlanan 2020 yılı ilk 6 aylık eğitim ve tatbikat programının 24 Şubat'ta başladı.

Program kapsamında belirlenen 39 okulda öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalık ve yangın konularında temel bilgilerin verilmesinin yanı sıra okullarda yangın ve tahliye tatbikatları da gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan program dahilinde il ve ilçe jandarma komutanlığı personeline 23 Mart-3 Nisan tarihlerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan planlama kapsamında KYK yurtlarında kalan öğrencilere 10-19 Mart tarihlerinde afet farkındalık eğitimi verilecek.

Düzce AFAD'ı ziyaret eden okulların öğrenci ve öğretmenlerine kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgiler, afet bilinci eğitimi verilmesi ve müdahale çalışmalarında kullanılan araç, malzeme ve ekipmanların tanıtımları yapılıyor.

Öğrenci ve öğretmenler öncelikli olmak üzere kamu ve özel kurum kuruluş personeli, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yıl içinde aralıksız devam edecek.

Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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