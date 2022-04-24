Düzce'de ağaç kesme makinelerini çalan kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'de 2 ağaç kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde S.M'nin 2 ağaç kesme makinesinin çalınmasıyla ilgili ihbarda bulunması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, ilçeye bağlı sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerine aynı özellikteki aletlerin C.B. tarafından 1300 liraya satılığını tespit etmesi üzerine şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan C.B. alınan ifadesinde suçunu itiraf ederken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.