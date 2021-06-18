Düzce'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü Nazif Söylemez ile araçtaki Sabriye, Hüseyin ve Hatice Söylemez yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis istasyonuna bildirdi.

Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı