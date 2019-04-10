Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ağaca Çarpan Otomobilin Motoru Koptu: 2 Yaralı

Düzce'de Ağaca Çarpan Otomobilin Motoru Koptu: 2 Yaralı

15 dakika önce

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de Ağaca Çarpan Otomobilin Motoru Koptu: 2 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki  ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Gücük yönetimindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motoru yola fırlarken, sürücü Yunus Gücük ile yeğeni Ramazan Gücük yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:46 Kaynak: DHA
Düzce, Güncel
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