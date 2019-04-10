Düzce'de Ağaca Çarpan Otomobilin Motoru Koptu: 2 Yaralı
30 dakika önce
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:13 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce
Kalıcı Konutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Gücük yönetimindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motoru yola fırlarken, sürücü Yunus Gücük ile yeğeni Ramazan Gücük yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce
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