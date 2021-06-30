Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce 'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş