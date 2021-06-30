Düzce'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yıldıztepe köyünde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Halil Keskin (60), rahatsızlanarak yere düştü.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı - Son Dakika