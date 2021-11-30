Düzce'de ağız ve diş sağlığı merkezinde yapılan bomba imha tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Düzce'de bir ağız ve diş sağlığı merkezinde bomba imha tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, kimliği belirsiz kişi tarafından merkezin tuvaletine içinde patlayıcı madde olan kutu bırakılması üzerine durumu fark eden güvenlik görevlisi, yetkilileri bilgilendirerek ekiplere ihbarda bulundu.

"Siyah kod" ile harekete geçen polis, sağlık ve belediye ekipleri ile bomba imha uzmanları bölgeye gelerek merkezdeki personel ve hastaları dışarı çıkardı.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha ekipleri, kutuyu kontrollü şekilde patlattı.

Merkezin başhekimi Alpaslan Üregen, gazetecilere, tatbikatın senaryoya uygun şekilde tamamlandığını söyledi.

Tatbikatın gerçeğini aratmadığını dile getiren Üregen, "Gerçekçi olması için senaryo gereği bütün personelimizi ve hastalarımızı tahliye ettik. İşlem sırasındaki her şey bırakılarak tahliye edildi ve bu şekilde planımızı gerçekleştirmiş olduk." dedi.