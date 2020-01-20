Düzce'de ahşap ev yandı - Son Dakika
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Düzce'de ahşap ev yandı

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı kagir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de ahşap ev yandı, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı kagir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmetçiler Mahallesi'nde Coşkun ve Cem Akın kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Evdeki 6 kişinin son anda kurtulduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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