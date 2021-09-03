Kaza, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. S. Ö. idaresindeki 06 FU 065 plakalı Toyota marka araç Ömer Seyfettin Sokaktan, Mehmet Akif Caddesinde döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarparak ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç çekici yardımı ile düzeltilip çekiciye yüklendi. Ardından yol trafiğe açıldı.

DÜZCE - Düzce 'nin Kültür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Ağaca çarpan otomobil kaldırıma çıkıp ters döndü: O anlar kamerada

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Ağaca çarpan otomobil kaldırıma çıkıp ters döndü: O anlar kamerada - Son Dakika

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