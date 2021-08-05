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Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi - Son Dakika

Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi

05.08.2021 15:34
Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından 2021 yılı başında ihalesi tamamlanan akıllı bisiklet paylaşım sisteminin ilk ayağı olan paylaşımlı bisikletler, şehrin çeşitli noktalara yerleştirilmeye başlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından 2021 yılı başında ihalesi tamamlanan akıllı bisiklet paylaşım sisteminin ilk ayağı olan paylaşımlı bisikletler, şehrin çeşitli noktalara yerleştirilmeye başlandı. Akıllı telefon üzerinden "Efor Bike" uygulaması ile kiralanan bisikletler Düzcelilerden büyük ilgi gördü.

Düzce'de trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltarak hem zamandan, hem bütçeden tasarruf sağlayacak olan paylaşımlı bisikletler, Düzce'de çeşitli noktalarda kullanıma açıldı. "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" (DÜBİS) adı verilen sistem ile birlikte Düzce'de şehir içinde trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi, vatandaşların da hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlamaları hedefleniyor. Kentte ilk olarak 300 adet bisiklet kullanıma açılırken, önümüzdeki günlerde elektrikli scooterlar da Düzcelilerin hizmetine sunulacak.

"Vatandaşlarımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Sağlıklı yaşamı destekleme önceliği ile trafik yükünün de hafifletilmesine büyük katkı sağlaması düşünülen paylaşımlı bisiklet sisteminin Düzce için önemli bir proje olduğunu değinen Başkan Özlü, "Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda şarj ünitelerinin ilgili işletme tarafından kurulumu başlatılmıştı. Birçok şehirde uygulamaları bulunan ve başarılı şekilde sürdürülen kiralama sistemlerinin altında ücretlendirme yoluna gidiliyor. Bekleme süresinde de 10'da 1 oranda ücretlendirilecek. Vatandaşlarımıza her şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bisikletlerin tamamı ile scooterların da en kısa sürede hizmete alınacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bisikletler nasıl kullanılacak?

Düzce'de kullanılmaya başlanan paylaşımlı bisikletler için vatandaşların İOS ve ANDROİD işletim sistemi olan akıllı telefonlarından "Efor Bike" uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulamaya banka kartı veya kredi kartı üzerinden yapılan kaydın ardından paket seçenekleri sunuluyor. Kayıt işlemi ve ücret ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bisikletler üzerinde bulunan karekod yardımı ile bisikletlerin kilitleri açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Yine uygulama üzerinden kullanılabilecek olan en yakın bisikletler rahatlıkla görülebiliyor. Düzce şehir merkezi sınırları içerisinde ve Karayollarına ait güzergah haricinde kullanım sağlanabiliyor. Bisikletlerin kullanımını sonlandırmak için ise arka teker bölümünde bulunan pim kilitlenerek sistem kapatılıyor. Ayrıca rezervasyon ile bisiklet daha düşük ücretlendirme ile beklemeye alınabiliyor. - DÜZCE

Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi
Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi
Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı, Düzce Belediyesi, Bisiklet, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce'de akıllı bisikletler hizmete girdi - Son Dakika Spor


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