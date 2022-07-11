Balıkçılar, gazetecilere, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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