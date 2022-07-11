Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı

11.07.2022 13:14
Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı

Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Değirmanağzı mevkisinde serinlemek için denize giren C.B. (37) ve L.A. (44), akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden cankurtaran Ramazan Balıkçılar, iki kişiyi hızla sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.B. ve L.A'ya ayakta tedavi uyguladı.

Balıkçılar, gazetecilere, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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