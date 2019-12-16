Düzce'de akran eğitimler devam ediyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek alan Düzce Genç Eller Derneği'nin akran eğitimleri devam ediyor.



Düzce Genç Eller Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller projesinde akran eğitimleri devam ediyor. Daha önce Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından 15 öğrencinin eğitmenlik belgesi alması ile başlayan Akran Eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Eğitimler kapsamında gençlere madde bağımlılığının zararları anlatılıyor. Bağımlılığın zararları eğlenceli şekilde katılımcılara aktarılırken, gençlere ben dili, sen dili, dikkat eğitimler ve kendini tanıma eğitimleri de aktarıldı. Düzce Genç Eller Derneği yetkililerinin yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan destek ve projenin süresi 10 ay olmasına rağmen ve aralık sonu itibari ile son bulacak olan projeyi dernek olarak devam ettirme kararı aldık. Mart 2020'ye kadar 40'a yakın eğitim koordine ettik. Memur-sen yönetimine de teşekkür ediyoruz. Eğitimleri onların konferans salonunda yapacağız. Hedefimiz bin öğrenci idi. Fakat bu sayıyı 3 bine çıkarttık. Bazı liselerde ve bazı özel gruplara da eğitim vereceğiz" dedi. - DÜZCE