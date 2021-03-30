Bahçede alkol alınmasını istemedi, 2 kişiye sopayla saldırdı - Son Dakika

Bahçede alkol alınmasını istemedi, 2 kişiye sopayla saldırdı

Yaralanan şahıs ambulansa binmek istemedi

DÜZCE - Burhaniye Mahallesi Çoban mevkiinde bir bahçenin içinde alkol alan şahısları gören bir vatandaş, alkol alınmasını vatandaşların bölgeyi terk etmesini istedi. Fakat şahıslar bölgeden ayrılmayınca vatandaş eline aldığı sopa ile 2 kişiye saldırarak yaraladı.

Olay Burhaniye Mahallesi Çoban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. ve K.B. çoban mevkiinde boş bir evin önünde alkol almaya başladı. Bu durumu gören ve mahalleli olduğu öğrenilen E.R., şahısların bölgede alkol almamasını isteyerek evin önünden uzaklaşmalarını istedi. Şahıslar uzaklaşmak istemeyince, E.R. ile 2 şahıs arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce E.R. eline geçirdiği sopa ile şahıslara saldırdı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada 2 şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan şahısları hastaneye kaldırmak istediği esnada bir şahıs ambulansa binme konusunda zorluk çıkartınca polis ekiplerince ambulansa bindirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, polis inceleme başlattı.