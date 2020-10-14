Düzce'de alternatif yollar açılıyor - Son Dakika

Düzce'de alternatif yollar açılıyor
14.10.2020 13:23
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce genelinde yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen yeni güzergah kazandırma çalışmalarına devam ediyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce genelinde yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen yeni güzergah kazandırma çalışmalarına devam ediyor.
Düzce'nin dört bir yanında birçok ekip ile çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çeşitli mahallelerde de yeni yollar açıyor. Konut alanlarının yapılması ile yerleşim alanlarının en büyük ihtiyacı olan yol sorununu ortadan kaldıran ekipler, Sarayyeri,Nalbantoğlu ve Koçyazı mahallelerinde yoğun mesai harcıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan da kaldırım, bordür ve parke taşı tamiri yapmayı ve yama çalışmalarını da devam ediyor. - DÜZCE
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