Düzce'de altyapı çalışmaları - Son Dakika

Düzce Belediyesi, şehrin en işlek noktası olan İstanbul Caddesinde içme suyu hattının değiştirildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada çalışmanın yaklaşık bir hafta süreceği belirtildi.
Çalışma sonunda İstanbul Caddesi'nde içme suyu hattında başka bir sorun yaşanmayacağı kaydedilen açıklamada," İstanbul Caddesinde çevre düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz ay kanalizasyon ve yağmurlama hatlarında görüntüleme cihazı ile sorunları tespit eden ekipler, cadde üzerinde bulunan 110'luk asbest içme suyu hattını değiştirmeye başladı. Alt yapıda yapılacak yenilemenin ardından üst yapının yenilenmesinin önü de açılmış olacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 850 metrelik güzergahta yapılan çalışmanın ardından kısa süre içinde İstanbul Caddesi Revizyon Projesinin üst yapı düzenlenmesine geçileceği vurgulandı.
- Kaynak: AA
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