Genişletme çalışması yapılan yollarda da çalışmalarını tamamlayan ekipler, yıl sonuna kadar vatandaşları daha geniş yollarla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de asfalt yenileme çalışması yapılıyor - Son Dakika

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