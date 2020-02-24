Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına GPS'li saat dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına GPS'li saat dağıtıldı - Son Dakika

Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına GPS'li saat dağıtıldı

7 saat önce

Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına, olası kaybolma durumunda bulundukları yeri bildirecek GPS'li saatler dağıtıldı.

Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına GPS'li saat dağıtıldı, System.String[]

Düzce'de alzaymır ve demans hastalarına, olası kaybolma durumunda bulundukları yeri bildirecek GPS'li saatler dağıtıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle geliştirilen "Alzaymır ve demans hastalarının mobil takip" projesi kapsamında, kentte yaşayan hastalara GPS'li saatlerin dağıtımı için Valilikte program düzenlendi.

Programda, GPS'li saatleri hastalara takdim eden Vali Dağlı, hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alzaymır hastalarının kaybolması olaylarının ardından böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Saatlerle hastaları takip etme şansına sahip olacaklarını kaydeden Dağlı, "Teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Büyüklerimiz bizim için son derece önemli. Sağlıkla, emin ellerde ve nerede olduklarını bilmemiz bizim için önem arz ediyor. Tabii ki kendi çocukları, torunları ve yakınları için de son derece büyük bir öneme sahip. O anlamda biz ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Alzaymır ve demans hastalarına dağıtılan saatlerle, yakınlarının, hastalarının takibini güvenli bir şekilde yapabilmeleri, hastaların bağımsızlıklarının artırılması ve kayıp oranlarının azaltılması ile kaybolma vakalarında emniyet, jandarma, 112 gibi resmi kurumların müdahale süresinin hızlandırılması hedefleniyor.

Düzce, GPS, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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