Düzce'de Amatör Denizci Belgesi eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de Amatör Denizci Belgesi eğitimi gerçekleştirildi

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Denizci Belgesi Eğitimi" T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk'un sunumuyla, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Düzce'de Amatör Denizci Belgesi eğitimi gerçekleştirildi, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Denizci Belgesi Eğitimi" T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk'un sunumuyla, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.


Gerçekleşen eğitime, DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile 250'nin üzerinde kursiyer DTSO Konferans salonunda hazır bulundu.


Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli 2018 Nisan ayından itibaren oda Meclis ve Yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri katılımcılara aktardı. Dertli, odanın geliştirdiği projeler, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları, odanın gelişimi için yapılan reformlar gibi bir çok konuda katılımcılara bilgiler verdi.


Yoğun katılımın olduğu eğitimin devamında, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk tarafından, başvuruda bulunan kursiyerlere tekne kısımları ve donanımları, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik için öğrenmesi gereken temel bilgiler, tekne fenerleri gibi birçok konuda bilgiler verdi.


Program kapsamında yapılan eğitimin devamında, Amatör Denizci Belgesi almak isteyenler sınava girdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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