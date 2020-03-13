Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak - Son Dakika Spor

Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak

6 saat önce

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de amatör futbol müsabakalara seyirci alınmayacağı söyleyerek, "U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır" dedi.

Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak, System.String[]

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de amatör futbol müsabakalara seyirci alınmayacağı söyleyerek, "U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır" dedi.


Erdoğan Bıyık müsabakalar ile ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri ile ilgili toplanan TFF yönetim kurulumunun amatör futbolla ilgili kararlar aldığını belirterek "Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18'e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır. Süper Amatör, 1 ve 2'inci Amatör Ligler ile U19 1 ve U19 2'inci Amatör Ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir. U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır. U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim Ligleri bu sezon oynanmayacaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Erdoğan Bıyık, Türkiye, Futbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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