Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

25 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolunda ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolunda ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 81 EV 734 plakalı sürücüsü belirlenemeyen Sağlık bakanlığına ait ambulans, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine seyir halinde ilerlediği esnada Barboros kavşağından çevre yoluna çıkan İrfan Sarı idaresindeki 34 FH 8048 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü İrfan Sarı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Sevgilisiyle Barışmak için İntihar Girişiminde Bulunan Genç 15 Katlı Binanın Çatısına Çıktı

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]