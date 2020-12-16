Düzce'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Düzce'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sakarya yönünde seyreden Sinan D. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, Çilimli kavşağında Huriye Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Huriye Y. ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Cansu Gümüş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaralılardan Cansu Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ile Fatma Gümüş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Cansu Gümüş'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesini ardından Gümüş'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Boş olan ambulansın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?

Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı

2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi

Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak