Düzce'de Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalıştayı - Son Dakika
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Düzce'de Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalıştayı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Amerikan Beyaz Kelebeği ve Mücadelesi" ile "Tek Gövde Fındık Ağaç" konulu çalıştay düzenlendi.

Düzce'de Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalıştayı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Amerikan Beyaz Kelebeği ve Mücadelesi" ile "Tek Gövde Fındık Ağaç" konulu çalıştay düzenlendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Akçakoca Ticaret Odası tarafından Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen çalıştay öncesi yaptığı açıklamada, son yıllarda Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede başarı elde ettiklerini söyledi.

Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğinin 1997 yılında Batı Karadeniz'de özelikle Düzce'ye giriş yaptığını aktararak, "Yaklaşık olarak 22 yıldan beri Düzce'de özellikle fındıkta ekonomik olarak zararlı olmuştur. 2017 yılında yayılma yapmıştır. Aslında 5 yılda bir yayılma yapabilir. Düzce Valiliği ortaklığında ve diğer sivil toplum örgütleriyle 2017 yılından beri 3 yıldır bir proje yürüttük. 3 yıldan beri de başarı elde ettik. Yüzde 95'e yakın bir başarı elde edildi. Mücadele olarak entegre mücadeleyi öneriyoruz. Üreticilerimiz maalesef mücadele olarak kimyasal mücadeleyi ön plana almıştır." diye konuştu.

Çalıştay, Öztemiz ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz'in sunumları ve konuşmaların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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