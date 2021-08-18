Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı - Son Dakika

Düzce'de, isale hattındaki arıza sonucu D-100 kara yolundaki istinat duvarından sızan su ulaşımda aksamaya yol açtı.

Çoban mevkisinde su borularının patlaması sebebiyle yer altında biriken su, battıçıktının istinat duvarlarından sızarak D-100 kara yolunun Bolu yönüne dökülmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve emniyet ekiplerine sevk edildi.

Su nedeniyle kara yolunun Bolu yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yan yol çökme tehlikesi nedeniyle kapatıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, ana isale hattındaki arıza nedeniyle su taşkını yaşandığı ve ekiplerin anında müdahale ederek arızayı gidermek için çalıştıkları bildirildi.