Düzce'de anaokulu öğrencileri hayallerini resme döktü - Son Dakika

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Hayallerim Kağıtta" resim şenliği gerçekleştirildi.
Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri pastel boyalarla hayallerini kağıtlara çizdi.
Ayrıca öğrenciler, okul bahçesine kurulan oyun parkında doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkardı.
Okul müdürü Şehabettin Yavuz, şenliğe dönüşen etkinliğin, salgın dışında ara verilmeksizin 20 yıldır düzenlendiğini söyledi.
Gün boyu süren etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklar, sponsorların desteğiyle verilen hediyelerle bayram coşkusunu yaşadı.
Etkinliğe, Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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