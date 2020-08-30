Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu - Son Dakika

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül olduDÜZCE'nin Esentepe Köyü'nde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı.

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

DÜZCE'nin Esentepe Köyü'nde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı. Anızlardan ormana sıçrayan alevler bir anda tüm alanı sardı. Yangında 10 hektar alan kül oldu.

Yangın 15.30 sıralarında Esentepe Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köyde ormanlık alan kenarında fındık harmanı sonrası oluşan anızları yakıldı. Anız yangını sonrası alevler rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bir anda tüm ormanı saran alevler nedeniyle 10 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Düzce, Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Köylüler ise ellerinde kazma ve küreklerle yangının daha da genişlemesini önlemek için otluk alanları kazarak toprakla kapatmaya çalıştılar. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri anız yakan kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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