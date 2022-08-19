Düzce'de antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - Son Dakika
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Düzce'de antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu

19.08.2022 15:07
Düzce'de antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu

DÜZCE'de, antik kentte devam eden kazılarda 'Apollo Citharoedus' heykeli bulundu.

DÜZCE'de, antik kentte devam eden kazılarda 'Apollo Citharoedus' heykeli bulundu.

Konuralp Mahallesi'ndeki 'Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazılarda 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Apollo Citharoedus heykeli bulundu. Yaklaşık 1 metre 90 santim boyunda, 60 santim eninde olan, belden aşağısı çıplak olarak betimlenen heykelin başında defne yapraklarından taç yer alıyor. Öte yandan kazılarda bir kadın heykeli de çıkarıldı. Kaide üzerine işlenen kadın heykelinin de aynı yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.Heykellerde iyileştirme yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Konuralp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - Son Dakika
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