Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

02.04.2022 18:32
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Yeşiltepe Mahallesi Deprem Kalıcı Konutları 105. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin uyarısıyla apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı İstanbul Üniversitesi öğrencileri ramazan hilalini gözlemledi İstanbul Üniversitesi öğrencileri ramazan hilalini gözlemledi

Ambulans, Deprem, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement