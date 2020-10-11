Düzce'de apartmanın 3. katında yangın çıktı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 3 katlı binanın en son katında yangın çıktı. Kurtarılmayı bekleyen şahıslardan 1 tanesi aşağı atlamaya çalışınca kısa süreli panik yaşandı. Panik anlarını ise bir vatandaş kamerası ile görüntüledi. Dumanlar nedeniyle balkona çıkan 4 kişiyi itfaiye ekibi merdivenli aracı kullanarak aşağıya indirdi.

Olay; gece saatlerinde Düzce merkezde bulunan Uzun Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uzun Mustafa Mahallesi 815. Sokakta bulunan bir apartmanın 3 katlı apartmanın en üst katında İsmail A'ya ait dairede yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen 4 kişi kendilerini evin balkonuna atarak yardım istedi. Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen 4 kişiyi merdivenli itfaiye aracının merdiveni ile kurtararak, aşağıya indirdi.

Balkonda yaşanan can pazarı ise kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde dumanlardan korunmak için balkona çıkan 4 kişiden birisi paniğe kapılarak aşağıya atmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şahıs daha sonra balkona uzatılan itfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE