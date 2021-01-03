Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı - Son Dakika

Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

03.01.2021 19:57

Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı -Evlerinin yanındaki yerine şehir merkezine alışverişe giden 19 kişiye ceza kesildi Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 19 kişiye toplam 59 bin...

Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

-Evlerinin yanındaki yerine şehir merkezine alışverişe giden 19 kişiye ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 19 kişiye toplam 59 bin 850 lira ceza kesildi.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki marketlere vatandaşların yürüyerek alışverişe gitmelerine izin verilmişti. Düzce'de vatandaşlara evlerinin yakınındaki marketlere yürüyerek gitmek yerine araçları ile şehir merkezindeki markete gitmek isteyenler tercihleri ise pahalıya mal oldu. Market önlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, evlerine yakın olmayan markete geldikleri belirlenen 19 araç sürücüsüne, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri gerekçesi ile 3 bin 150'şer liradan toplam 59 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı
Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı
Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı
Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

Market, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı - Son Dakika


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