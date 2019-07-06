Son Dakika Haberleri: Düzce'de araç sayısı 110 bin 894'e ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de araç sayısı 110 bin 894'e ulaştı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894 oldu.

Düzce'de araç sayısı 110 bin 894'e ulaştı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894'e ulaştı. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 510 otomobil, 2 bin 614 Minibüs, bin 611 Otobüs, 17 bin 140 Kamyonet, 4 bin 613 Kamyon, 16 bin 160 Motosiklet, 11 bin 922 Traktör, 324 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor! CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:31:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de araç sayısı 110 bin 894'e ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]