Düzce'de araç sayısı 111 bin 587 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de araç sayısı 111 bin 587 oldu - Son Dakika

Düzce'de araç sayısı 111 bin 587 oldu

18 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 111 bin 587 sayısına ulaştı.

Düzce'de araç sayısı 111 bin 587 oldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 111 bin 587 sayısına ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibarıyla 111 bin 587 oldu. Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 403 otomobil, 2 bin 718 Minibüs, bin 528 Otobüs, 17 bin 201 Kamyonet, 4 bin 611 Kamyon, 16 bin 668 Motosiklet, 12 bin 131 Traktör, 327 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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