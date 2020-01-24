Düzce'de aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Düzce'de aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 12 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yapılan aramada 12 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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