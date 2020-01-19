Düzce'de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düzce'de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı - Son Dakika Ekonomi

Düzce'de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı

25 dakika önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de Aralık ayında 2 milyon 467 bin 581 tavuk ithal edildi.

Düzce'de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de Aralık ayında 2 milyon 467 bin 581 tavuk ithal edildi. Ayrıca raporda diğer illere yaklaşık 85 bin et, biner kilogram kemik unu ve sakatat satışı da gerçekleştirildi.


Düzce'de faaliyetlerini sürdüren tavuk çiftlikleri Aralık ayında diğer şehirlere milyonlarca adet tavuk satışı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Düzce'den diğer şehirlere 2 milyon 467 bin 581 adet tavuk satışı gerçekleştirildi. Ayrıca, diğer illere yine Düzce'den 84 bin 884 karkas et, biner kilogram sakatat ve kemik ununun sevki gerçekleştirildi. Veteriner Sağlık rapor ile birlikte 61 adet büyükbaş hayvanda diğer şehirlere satışı gerçekleştirildi.


488 hayvan kesildi


Aynı verilerden derlenen bilgilere göre, Düzce'de 3 kesimhanede 488 adet büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kesimler sonrasında muayeneler yapıldı. Yapılan muayenelerin ardından 488 büyükbaştan 143 bin 711 kilogram sağlıklı et çıktı. Sağlıklı çıkan etlerin tüketimi kasaplara ve ilgili kurumlara gönderildi. - DÜZCE

Aralık, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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