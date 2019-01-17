Son Dakika Haberleri: Düzce'de Aralık Ayında 848 Konut Satıldı

Düzce'de Aralık Ayında 848 Konut Satıldı

31 dakika önce

Düzce'de aralık ayında 848 konut satıldı.

Düzce'de Aralık Ayında 848 Konut Satıldı, System.String[]
Düzce'de aralık ayında 848 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Aralık ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Düzce'de 848, Kocaeli'de 3 bin 191, Sakarya'da 2 bin 149, Bolu'da 801, Yalova'da ise bin 11 konutun satışı gerçekleşti.

Verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışının Bolu'da gerçekleştiği görülürken Kasım ayına göre aralık ayında konut satışının arttığı gözlendi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Kocaeli, Düzce, Aralık, Ekonomi
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