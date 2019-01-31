Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı
49 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azaldı, ithalat yüzde 30,9 azaldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 2018 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azaldı, ithalat yüzde 30,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 10 milyon 221 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,9 azalarak 5 milyon 323 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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