Son Dakika Haberleri: Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı

Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı

49 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azaldı, ithalat yüzde 30,9 azaldı.

Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azaldı, ithalat yüzde 30,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 10 milyon 221 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,9 azalarak 5 milyon 323 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]