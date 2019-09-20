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Düzce'de aranan 16 kişi yakalandı

7 dakika önce

Ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada Düzce'de 16 kişi yakalandı.

Düzce'de aranan 16 kişi yakalandı, System.String[]

Ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada Düzce'de 16 kişi yakalandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan C. Y., dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası olan T. Y., yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan O.A., hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Y., hırsızlık suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.D., görevi yaptırmamak için direnme, amirlere tehdit suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.E., hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Y., tehdit, hakaret, hükümlünün kaçması suçlarından aranan ve 4 bin 500 lira para cezası ile 6 ay hapis cezası bulunan O.Y., 48 bin 500 TL para cezası bulunan, çekle karşılıksız işlem yapmak suçundan aranan S. S., yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.C., yaralama suçundan cezası bulunan Y.Ö., 6136 Sayılı Kanun maddesinden cezası bulunan ve 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan R.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.T., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan B.K., suç eşyasını satın alma suçundan aranan ve 5 ay hapis cezası bulunan R.Y. ve borcunu ödeme şartını ihlal suçundan aranan ve 3 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan 16 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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