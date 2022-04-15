Düzce'de aranan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de aranan 5 şüpheli tutuklandı

15.04.2022 16:44
Düzce'de aranan 5 şüpheli tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik uygulama yaptı. İş yerleri, metruk alanlar, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarında denetim yapan ekipler, 691 şahsı sorguladı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Ayrıca denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 95 fişek, 24 gram metamfetamin ve 4 gram sentetik kannabinoid maddesi de ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri, denetimler sırasında kafe içerisindeki 4 şahsın kumar oynadığını belirledi. Masa üzerinde bulunan paraya el konulurken, 4 şahsa toplamda 7 bin 276 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise 'kapalı alanda sigara içmek' ve 'kumara yer temin etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Düzce'de aranan 5 şüpheli tutuklandı

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Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de aranan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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