Düzce'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Düzce'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı İ.B'yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, iz takip köpeklerinin yardımıyla şüpheli İ.B'yi, olay yerinin yaklaşık 20 kilometre uzağında ormanlık alanda kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınarak karakola götürülen İ.B'nin işlemleri devam ediyor.
Merkeze bağlı Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi'nde yaşayan İ.B, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu belirtilen Üzeyir Altun'a bahçede çalıştığı esnada silahla ateş etmiş, Altun olay yerinde hayatını kaybetmişti.