Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Ç.B'nin panik atak geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Aydınpınar Caddesi, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de evde mahsur kalınca panik atak geçiren kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

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