Son dakika haberi... Arkadaşlarının nikahından dönen gençler kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

Düzce'de arkadaşlarının nikahından döndükleri öğrenilen gençlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Semih Baydere idaresindeki 81 ABA 785 plakalı otomobil, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürüklenerek refüje devrilen otomobilde sürücü Baydere, Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünsal ve Nisa Turhan sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye, polis, sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Düzce istikameti trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.

Öte yandan, araçtaki gençlerin Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikah töreninden döndükleri öğrenildi.