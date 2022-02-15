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Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı - Son Dakika

Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

15.02.2022 19:08
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

Düzce'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlara aşılarını tamamlamaları, hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Düzce'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlara aşılarını tamamlamaları, hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Düzce'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 592,90, 29 Ocak-4 Şubat'ta 752,88 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka artışını engellemek için gerekli vatandaşların kuralları unutmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlarla mücadele ederek daha önceki dalgalanmaların üstesinden geldiklerini vurgulayan Yılmaz, "Öncelikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı alanlarda mümkün olduğunca işimizi hızlı halledip kendi kişisel alanlarımıza geçmemiz gerekiyor. Bunun dışında olmazsa olmazımız, en güçlü silahımız aşıda hatırlatma dozlarımızı olalım." diye konuştu.

Yılmaz, aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Turcovac aşımız geldi. Devlet hastanemizde bu aşıya başladık. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarımızın yüzde 88'i ya aşılarını olmamış ya da dozlarını tamamlamamış. Lütfen hatırlatma dozlarımızı yapalım." dedi.

Yatalak veya hastaneye gelemeyen hastaların evlerine kadar giderek aşılama hizmeti verdiklerini aktaran Yılmaz, "Köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın talep etmesi durumda randevu oluşturarak tekrar aşılamalarını yaparız. Bizim için önemli olan; hatırlatma dozlarımızı yapalım, virüsle olan mücadelemize el ele devam edelim. Bundan sonra gündemimizden koronavirüsü çıkaralım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı
Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

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İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Düzce, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı - Son Dakika
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