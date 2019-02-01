Düzce'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Öldü

Düzce'de, bir inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Düzce'de, bir inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.





Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan sıva işçisi Kazım Kurnaz (35), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.



Kurnaz'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı.



Ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kurnaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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