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Düzce'de asayiş operasyonlarında 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de asayiş operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

18.02.2022 17:46
Düzce'de asayiş operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlamak, vatandaşın can ve malı güvenliğini muhafaza etmek amacıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

İl merkezinde meydana gelen 7 ayrı hırsız olayıyla ilgili çalışma sonucu Ağa Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüphemli gözaltına alındı.

Şüphelinin İkametinde yapılan aramada, çalıntı 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan ekipler, vatandaşların yoğunlukta bulunduğu park, cadde, sokak ve bahçelerde şüpheli şahıs ve araçlar ile umuma açık alanlara yönelik operasyonlarda 1058 şahsın sorgulamasını yaptı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'ü cezaevine gönderildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de asayiş operasyonlarında 10 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de asayiş operasyonlarında 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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