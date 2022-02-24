Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

24.02.2022 18:54
Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlamak, mesken masuniyetinin korumak, vatandaşın can ve malını muhafaza etmek amacıyla vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçelerde, şüpheli şahıs ile araçlarda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Beyciler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla 5 şüpheli suçüstü yakalandı, çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin 2 ayrı iş yeri ve camiden hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayına ilişkin de bir şüpheli yakalandı.

Öte yandan kayıp kredi kartıyla ilgili işlem yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Düzce, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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