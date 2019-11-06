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Düzce'de asayiş uygulamaları

7 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 tabanca ve 59 fişek, 215 paket kaçak sigara ile 5,5 gram esrar ele geçirildi.

Düzce'de asayiş uygulamaları, System.String[]

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 tabanca ve 59 fişek, 215 paket kaçak sigara ile 5,5 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla il genelinde uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri ve resmi ekipler tarafından şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 tabanca ve 59 fişek, 215 paket kaçak sigara ile 5,5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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