Düzce'de asayiş uygulaması - Son Dakika
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Düzce'de asayiş uygulaması

6 saat önce

Düzce'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

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Düzce'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen noktada gerçekleştirilen uygulamada, sürücüler ve araçlar denetlendi. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

Araçlardaki sürücülerin ve yolcuların üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Uygulama kapsamında durdurulan sürücüler de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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