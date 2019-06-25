Son Dakika Haberleri: Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları

1 saat önce

Düzce'de polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 27 araç trafikten men edildi.

Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları, System.String[]
Düzce'de polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 27 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde 12 nokta belirleyerek uygulama yaptı.
Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde ve sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda uygulama yapan ekipler, gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren, abartı egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarını denetledi.
Yapılan uygulamalarda, 407 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) yönünden sorgusunu yapan ekipler, yoklama kaçağı olan 2 şahsa durum tebliği yaptı.
Trafik yönünden 382 aracı kontrol eden ekipler, 77 araca toplam 70 bin 777 lira idari para cezası uygulayıp 22 motosiklet, 4 otomobil ve 1 Pat Pat olmak üzere toplam 27 aracı trafikten men etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:53 Kaynak: AA
Polis, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide genç kadını taciz eden sapık kendisini böyle savundu: Olayı hatırlamıyorum 'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]