Düzce'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde sürdürülen asfalt yama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

Şu anda Beyciler, Sancaklar, Cedidiye ve Uzun Mustafa mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını gerçekleştiren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Kurban Bayramına kadar şehirdeki birçok sokakta çalışmaların tamamlanacağını belirtti. - DÜZCE