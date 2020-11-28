Düzce'de aşı anketi yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir organizasyon şirketi tarafından sosyal medya üzerinden korona virüs aşısı olup olunmayacağı üzerine bir anket düzenlendi. Ankette katılan 3 bin 304 kişi ise "Aşı olmam" seçeneğine oy verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısı ile ilgili olarak çalışmalar yapıldığını, gönüllü aşıların uygulandığını açıklamasının ardından Düzce'de bir organizasyon şirketi bir anket gerçekleştirdi. Sosyal Medya üzerinden yapılan ankette "Korona virüs aşısı olur musunuz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. 9 bin 97 kişinin katıldığı ankette en çok oy korona virüs aşısı olmam seçeneğini işaretledi. Ankette 3 bin 304 kişi aşı olmam, 2 bin 889 kişi ise evet aşı olurum seçeneğini işaretledi. Ankette kararsız kalan kişi sayısı ise 2 bin 904 oldu. - DÜZCE